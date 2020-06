Sardegna: Anas, microcamere e georadar per manutenzione 4 cavalcavia della SS131 a Monastir

(FERPRESS) – Cagliari, 9 GIU – Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha avviato gli interventi propedeutici alla progettazione del ripristino strutturale su 4 cavalcavia in prossimità del km 22 della strada statale 131 “Carlo Felice”, a Monastir, in provincia di Sud Sardegna. Lo comunica Anas con una nota stampa.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Attraverso l’utilizzo di apposite apparecchiature come termocamere, georadar e microcamere per il monitoraggio dello stato di degrado degli impalcati, sono state eseguite alcune prove per definire la tipologia degli interventi da eseguire sulla base dello stato dei materiali.

Anas ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.