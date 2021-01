Sardegna: aggiudicata la gara per migliorare la sicurezza del Ponte di Oloè

(FERPRESS) – Cagliari, 18 GEN – Aggiudicata la gara dei servizi di ingegneria per migliorare le condizioni di sicurezza del Ponte di Oloè. Crollato nel novembre 2013 a causa del ciclone Cleopatra e riaperto al traffico un anno fa, sarà oggetto di nuovi lavori per il miglioramento della funzionalità statica e idraulica.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it