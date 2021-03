Sarà Trieste Trasporti a gestire da domani il bike sharing del Comune di Trieste

(FERPRESS) – Trieste, 24 MAR – Sarà Trieste Trasporti a gestire da domani, giovedì 25 marzo, il bike sharing del Comune di Trieste. L’azienda subentra alla torinese Bicincittà la cui mobile app continuerà tuttavia a funzionare garantendo continuità alle modalità di utilizzo del servizio. L’affidamento da parte dell’amministrazione comunale avrà in questa fase una durata di poco superiore ai 9 mesi e si concluderà il prossimo 31 dicembre.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it