Sanremo: nuovi tapis roulant e upgrade tecnologico in stazione per più comfort e sicurezza

(FERPRESS) – Sanremo, 22 SET – Nella stazione di Sanremo sono stati avviati gli interventi di rinnovo e ammodernamento ai tapis roulant, con revisione completa e sostituzione delle componenti meccaniche ed elettriche degli apparati. Le attività, che seguono altri lavori di miglioramento tecnologico di scale mobili e ascensori, si concluderanno entro gennaio 2022 e saranno realizzate per fasi, in modo da consentire comunque l’utilizzo di una parte degli impianti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it