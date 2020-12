San Giorgio del Porto consolida la collaborazione con Saipem per lavori di manutenzione

(FERPRESS) – Genova, 28 DIC – Con l’arrivo a Genova dell’unità offshore Saipem FDS, San Giorgio del Porto, storico cantiere navale del Gruppo Genova Industrie Navali (GIN), consolida la sua collaborazione con Saipem, azienda leader che opera nell’ambito dell’ingegneria, della perforazione e nella realizzazione di grandi progetti nei settori dell’energia e delle infrastrutture.

