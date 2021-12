SAMAG Holding Logistics annuncia la nuova partnership con il leader dei trasporti cinese COSCO

(FERPRESS) – Roma, 14 DIC – SAMAG Holding Logistics, azienda leader nei settori della logistica e dei processi di terziarizzazione delle attività, annuncia di aver stipulato e avviato, attraverso la propria controllata Air Ocean Cargo, un accordo di collaborazione con la China Ocean Shipping Company (COSCO).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it