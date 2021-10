SAMAG effettua closing per acquisizione di Air Ocean Cargo srl

(FERPRESS) – Milano 15 OTT – SAMAG Holding Logistics, azienda leader nei settori della logistica e dei processi di terziarizzazione delle attività, comunica di aver effettuato il closing per l’acquisizione del 100% di Air Ocean Cargo, società certificata IATA, attiva nel settore dei servizi di spedizione e trasporto di merci per conto terzi, nazionali ed internazionali, marittimi, terrestri ed aerei, nonché nelle operazioni doganali valutarie con un fatturato di 36 milioni di euro e un EBITDA dell’8%. L’azienda con sede a Pioltello (Milano) oltre che a Shanghai e Hong Kong, inaugurerà nel corso del 2022 tre nuovi uffici in Brasile, India e Dubai.

Pubblicato da COM il: 15/10/2021 h 12:53 - Riproduzione riservata