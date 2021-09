Salone Nautico di Genova: presentato il progetto “Miglio Blu – La Spezia per la nautica”

(FERPRESS) – La Spezia, 20 SET – Il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha presentato lunedì 20 settembre, al salone internazionale nautico all’interno del Convegno “Liguria hub della nautica. Le grandi trasformazioni urbanistiche in atto” con il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’ambizioso progetto del “Miglio Blu – La Spezia per la nautica” che ha l’obiettivo di rendere La Spezia una delle Capitali della nautica e il punto di riferimento per la costruzione e il refitting di imbarcazioni da diporto, con un posizionamento distintivo, ma non esclusivo, su quelle di lusso.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 20/9/2021 h 16:57 - Riproduzione riservata