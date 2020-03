Salini Impregilo nella short list per maxi progetto di mobilità sostenibile e di tutela del sito archeologico di Stonehenge

(FERPRESS) – Roma, 23 MAR – Un progetto di sostenibilità ambientale unico che salva dal traffico Stonehenge, il più importante sito archeologico del Regno Unito, e restituisce l’area alla sua comunità, stimolando lo sviluppo economico dell’intera regione e facilitando il turismo. E’ il progetto A303 Amesbury and Berwick Down, del valore di circa 1,6 miliardi di sterline (1,8 miliardi di euro), per cui Salini Impregilo è stata inserita nella short list, per la costruzione di una strada ad alto scorrimento a doppia carreggiata nell’area di Stonehenge.

Il Gruppo Salini Impregilo, che ha partecipato alla fase preliminare di selezione nell’ambito della joint venture internazionale MORE, con una quota del 42,5%, insieme agli spagnoli di FCC (leader con quota al 42,5%) e agli austriaci di BeMo (15%), ha apportato come valore distintivo per essere selezionati un know how unico acquisito con la realizzazione di 1.600 km di lavori underground e tunnel complessi negli ultimi 60 anni, oltre a 64.000 km di strade realizzate nel mondo. Alla competenza tecnica Salini Impregilo ha aggiunto anche il know how nella gestione di progetti che prevedono anche la tutela del patrimonio artistico in diversi paesi, come avvenuto con il salvataggio dei templi di Abu Simbel, in Egitto; o in Grecia, a Salonicco, dove il Gruppo sta realizzando la metropolitana della città, con scavi fatti con TBM in prossimita di opere di interesse archeologico, e contemporaneamente lavorando per salvaguardare un’importante strada romana antica nota come “decumanus maximum”, scoperta durante gli scavi.

Il progetto A303 Amesbury and Berwick Down, che verrà assegnato nei primi mesi del 2021, stimolerà la crescita economica nelle regioni del sud-ovest garantendo più alti standard di sicurezza stradale, migliori collegamenti tra le regioni vicine e una maggiore tutela ambientale per l’intera area archeologica. La strada esistente passa a soli 165 metri dal monumento di Stonehenge e taglia in due il sito archeologico, patrimonio dell’umanità (World Heritage Site – WHS). Il nuovo progetto, parte della Road Investment Strategy del governo con investimenti nel settore a livello nazionale, prevede la realizzazione di una strada a doppia carreggiata, suddivisa in tre sezioni – west, central e east section – ognuna dotata di svincoli, ponti e viadotti “green”.

Con la partecipazione alla gara, commissionata da Highways England, il Gruppo torna nel Regno Unito dopo oltre 10 anni, confermando la strategia commerciale che punta a paesi a crescere in basso rischio e alta redditività. Nel Regno Unito, Salini Impregilo ha realizzato il Nuovo centro oncologico dell’ospedale Churchill, ad Oxford, e il raccordo stradale Butetown-Cardiff.

Leader nel settore della mobilità sostenibile, sempre nel Nord Europa il Gruppo ha realizzato i lavori per la nuova metro Cityringen, consegnata recentemente, e realizzata attraversando con il minimo impatto alcuni dei quartieri più popolosi della capitale danese, vicino ad importanti aree monumentali e zone commerciali.

