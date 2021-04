SALCEF pubblica il primo bilancio sostenibilità. Confermato ruolo di leader per rafforzamento modello di mobilità sostenibile

(FERPRESS) – Roma, 14 APR –Salcef Group ha pubblicato il Bilancio di sostenibilità al 31 dicembre 2020 (Dichiarazione consolidata Non Finanziaria – DNF) redatto ai sensi del D.lgs. 254/2016, adottando i “GRI Sustainability Reporting Standards” quali criteri di rendicontazione, secondo l’opzione “Referenced”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it