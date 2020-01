Salcef, nuove commesse estere per 73 milioni. Sia per ferroviario che per energia elettrica

(FERPRESS/Teleborsa) – Roma, 15 GEN – Il Gruppo Salcef rafforza la propria presenza all’estero, tramite l’acquisizione di importanti commesse, sia nel settore ferroviario che per la distribuzione di energia elettrica. In particolare, le società del Gruppo Salcef, hanno sottoscritto contratti, nell’ultima parte del 2019, per circa 73 milioni di euro, relativi a lavori da svolgere in 5 paesi: Austria, Germania, Abu Dhabi, Svizzera e Norvegia.

Pubblicato da RED il: 15/1/2020 h 09:51