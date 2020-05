Salcef Group S.p.A.: crescono Fatturato e Margini, nonostante il COVID-19

(FERPRESS) – Roma, 22 MAG – – Il Consiglio di Amministrazione di Salcef Group S.p.A., oggi ha deliberato l’adozione dei Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS relativamente al Bilancio Consolidato di Gruppo, approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020, dato avvio al programma di acquisto e disposizione di azioni proprie.

Adozione dei Principi Contabili Internazionali

La Società e i suoi azionisti hanno manifestato l’impegno a giungere alla quotazione dei propri strumenti finanziari sul Mercato Telematico Azionario (MTA) e la Società ha deliberato l’adozione dei Principi Contabili Internazionali in luogo dei principi contabili italiani (OIC) a decorrere dall’esercizio 2020. A tal fine il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020 è stato elaborato in conformità ai Principi Contabili Internazionali (IFRS).

Il passaggio ai Principi Contabili IFRS, che comunque su base volontaria la società già redigeva per fini interni dal 2013, rappresenta un ulteriore adeguamento ai migliori standard e alle migliori prassi di informativa e di trasparenza ed è in linea con il processo di internazionalizzazione del Gruppo.

Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2020

Nel primo trimestre è proseguita la crescita del Gruppo, il cui andamento positivo ha più che contenuto gli effetti dell’emergenza pandemica. I ricavi consolidati dei primi tre mesi del 2020 raggiungono € 67,8 milioni, con una crescita di circa il 3% rispetto al dato comparabile dell’anno precedente (€ 65,9 milioni). Applicando in continuità i principi contabili italiani ITA GAAP, il valore della produzione del trimestre sarebbe stato pari a € 70,3 milioni (superiore di € 2,5 milioni rispetto al medesimo periodo del 2019).

L’Ebitda consolidato ha raggiunto € 17,3 milioni con un incremento del 17,4% rispetto al primo trimestre dell’esercizio precedente (€ 14,8 milioni), confermando la capacità della società di mantenere alte marginalità anche in situazioni gestionali “non ordinarie”.

In termini di incidenza del margine sul valore della produzione, l’Ebitda margin è, quindi, cresciuto di oltre tre punti percentuali, passando dal 22,4% al 25,6%.

L’Ebit consolidato ha raggiunto € 12,3 milioni, in miglioramento del 6,1% rispetto al primo trimestre 2019 (€ 11,6 milioni). Migliora anche l’Ebit margin che passa dal 17,5% al 18,1%. La Posizione Finanziaria Netta IFRS al 31 marzo 2020 è positiva per € 48,7 milioni, con un miglioramento di € 2,4 milioni rispetto al dato al 31 dicembre 2019. Tenendo conto dell’impatto IFRS 16, di circa € 13 milioni, la PFN ITA GAAP si attesta a € 61,8 milioni.

Il Backlog del Gruppo Salcef al 31 marzo 2020 è pari a € 563 milioni che garantisce una visibility pari a 1,81 volte il fatturato che il Gruppo ha raggiunto nel 2019.

Afferma Valeriano Salciccia, Amministratore Delegato di Salcef Group “Siamo estremamente soddisfatti dei risultati raggiunti. Con il fattivo contributo di tutte le persone che fanno parte del nostro Gruppo, siamo riusciti ad affrontare una situazione eccezionale e non prevedibile, dimostrando la versatilità della nostra organizzazione e la capacità di saper crescere in termini di valore della produzione e soprattutto di marginalità, sempre nel rispetto delle normative e dei principi di tutela della salute dei nostri dipendenti. Tutte le attività del Gruppo sono pienamente operative dall’inizio del mese di maggio 2020, con medesimi o superiori livelli di produttività e marginalità rispetto alla fase antecedente la pandemia”.

Avvio del Programma di acquisto e disposizione di azioni proprie

In attuazione dell’autorizzazione approvata dall’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2020 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare avvio al programma di acquisto e disposizione di una prima tranche azioni proprie (il “Programma”).

Finalità del Programma

Il Programma è preordinato a costituire un c.d. “magazzino titoli”, utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria, nonché ad incentivare e fidelizzare dipendenti, collaboratori, amministratori della Società e delle società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere ulteriori o diverse finalità del Programma, nel rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea dei soci e dalla normativa vigente ed in tal caso ne sarà data tempestiva comunicazione al mercato.

Numero massimo di azioni da acquistare e importo massimo allocato al Programma

Il Consiglio ha deliberato l’acquisto di n. 300.000 azioni ordinarie per un controvalore massimo di Euro 4.000.000,00, nel rispetto di tutti i limiti imposti dalle vigenti normative nonché della delibera assembleare del 24 aprile 2020, quindi anche nel rispetto del limite del 10% del capitale sociale della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie, né le società controllate dalla Società detengono sue azioni.

Modalità attraverso le quali gli acquisti potranno essere effettuati e prezzo di acquisto

La Società ha deliberato di conferire ad un intermediario indipendente il mandato di eseguire il suddetto Programma in piena indipendenza e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa applicabile nonché nei limiti delle richiamate delibere. Le operazioni di acquisto saranno effettuate nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall’art. 132 del TUF, secondo la modalità di cui all’articolo 144-bis, comma 1, lett. b) del Regolamento Emittenti Consob (anche per il tramite di società controllate).

Durata del programma

Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere effettuati, anche in più tranche, entro il 24 ottobre 2021, ossia entro 18 mesi dalla data della deliberazione dell’Assemblea. La durata dell’autorizzazione alla disposizione delle medesime azioni è senza limiti temporali.

Ulteriori informazioni

Eventuali successive modifiche al predetto Programma saranno tempestivamente comunicate dalla Società al pubblico, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.

Le eventuali operazioni effettuate e i relativi dettagli saranno comunicati al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente.

Pubblicato da VO il: 22/5/2020 h 15:45 - Riproduzione riservata