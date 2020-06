Salcef Group tra gli aggiudicatari delle gare d’appalto per la costruzione della nuova linea AV Napoli – Bari da parte di RFI

(FERPRESS) – Roma, 8 GIU – E’ stata aggiudicata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) la gara di

appalto per la realizzazione del raddoppio ferroviario sulla tratta Telese – San Lorenzo Maggiore – Vitulano di circa 20 km sulla nuova linea ferroviaria alta velocità AV/AC Napoli – Bari.

