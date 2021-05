Salcef Group chiude il primo trimestre 2021 con ricavi in crescita del 37,8% a 93,4 mln

(FERPRESS) – Roma, 13 maggio 2021 – Salcef Group S.p.A. (la “Società”) comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2021. Nel corso del primo trimestre 2021, i Ricavi di Gruppo hanno registrato un incremento di 25,6 milioni di euro (+37,8%), passando da 67,8 a 93,4 milioni di euro. Tale aumento è dovuto principalmente alla crescita registrata nelle attività core del Gruppo Salcef, oltre che per la variazione di perimetro determinata dall’acquisizione di Delta Railroad Construction Inc. avvenuta a settembre 2020 nonché per l’impatto negativo sulla produzione del primo trimestre 2020 generato dagli effetti della pandemia da Covid-19.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 13/5/2021 h 13:27 - Riproduzione riservata