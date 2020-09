Salcef Group avvia il processo di quotazione al Mercato Telematico Azionario

(FERPRESS) – Roma, 21 SET – Il Consiglio di Amministrazione di Salcef Group S.p.A. (la “Società”), leader internazionale nella manutenzione e costruzione di infrastrutture ferroviarie, ha approvato in data odierna, inter alia, il progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul Mercato Telematico Azionario, eventualmente segmento STAR ricorrendone i presupposti (“MTA”) e ha deliberato di sottoporre lo stesso all’approvazione della prossima assemblea degli azionisti.

