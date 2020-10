Salcef firma un contratto da 18 mln per rinnovo dei binari della linea ferroviaria Cairo-Alessandria

(FERPRESS) – Roma, 19 OTT – Salcef SpA eseguirà lavori di rinnovamento del principale corridoio merci egiziano , la linea ferroviaria che collega il porto di Alessandria alla capitale, in qualità di subappaltatore per Rowad Modern Engineering, società del gruppo Elsewedy. Questo progetto fa parte di una serie di lavori volti all’ammodernamento della rete ferroviaria esistente, commissionati nel 2019 dalle Ferrovie Nazionali Egiziane.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it