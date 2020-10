Salcef: Assemblea azionisti approva il progetto di quotazione sul Mercato Telematico Azionario

(FERPRESS) – Roma, 5 OTT – Salcef Group S.p.A. (la “Società”), leader internazionale nella manutenzione e

costruzione di infrastrutture ferroviarie, rende noto che l’Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, riunitasi in odierna ha, tra l’altro, approvato la presentazione della domanda di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della Società (gli “Strumenti Finanziari”) sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR ricorrendone i presupposti e la presentazione alla CONSOB della domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo, approvando la conseguente richiesta di revoca dalle negoziazioni sull’AIM Italia degli Strumenti Finanziari della Società, subordinandone l’efficacia al perfezionamento della procedura di ammissione sull’MTA.

