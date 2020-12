Salcef: approvato da Consob e pubblicato il prospetto sull’ammissione alle negoziazioni su MTA di azioni ordinarie e warrant

(FERPRESS) – Roma, 21 DIC – Salcef Group S.p.A. (la “Società”), attiva nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti per infrastrutture ferroviarie, reti tramviarie e metropolitane, in Italia e all’estero, quotata sull’AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. comunica che in data odierna la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con nota del 18 dicembre 2020, protocollo n. 1291465/20 ha approvato il prospetto (il “Prospetto”) relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie, dei “Warrant SALCEF Group S.p.A. in Compendio e Integrativi” e dei “Warrant SALCEF Group S.p.A. Nuovi” (gli “Strumenti Finanziari”) sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“MTA”).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 21/12/2020 h 11:36 - Riproduzione riservata