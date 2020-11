Sais trasporti: all’aeroporto di Catania la prima palina intelligente installata in Sicilia per linee extraurbane

(FERPRESS) – Catania, 6 NOV – Fortemente motivata nello sviluppo delle più moderne tecnologie applicate al mondo della mobilità la SAIS Trasporti ha installato all’interno dell’aeroporto “Vincenzo Bellini” di Catania-Fontanarossa una innovativa palina elettronica per fornire ai propri utenti aggiornamenti in tempo reale sull’orario di partenza delle proprie linee dirette a Comiso, Vittoria, Caltanissetta, Canicattì ed Agrigento. È la prima installata in Sicilia per le linee extraurbane.

Pubblicato da COM il: 6/11/2020 h 11:42 - Riproduzione riservata