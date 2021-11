SACE e BNL Gruppo BNP Paribas a sostegno dei progetti green di Generale Costruzioni Ferroviarie

(FERPRESS) – Roma, 19 NOV – Generale Costruzioni Ferroviarie rafforza il suo percorso di crescita sostenibile grazie a SACE e BNL Gruppo BNP Paribas.

L’azienda di Roma, leader nel settore infrastrutturale, ha ricevuto da BNL un finanziamento di 15 milioni di euro, garantito da SACE tramite garanzia green, destinato a sostenere costi di approntamento di alcune commesse ferroviarie sul territorio nazionale, finalizzate a incrementare l’efficienza della rete ferroviaria italiana.

