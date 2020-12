Sacbo: Sanga, importante ruolo dello scalo nell’emergenza sanitaria per supporto a voli sanitari, governativi, umanitari

(FERPRESS) – Milano, 16 DIC – Si è svolta stamane dall’auditorium degli uffici direzionali di SACBO, la press conference di fine anno.

Nel corso della conferenza il presidente di SACBO, Giovanni Sanga, coadiuvato dal direttore generale Emilio Bellingardi, ha analizzato l’anno che sta per concludersi, sottolineando Il ruolo dell’aeroporto nell’emergenza sanitaria, in particolare il supporto ai voli sanitari, governativi, umanitari.

