SACBO presenta 1SAFE, l’app per la pronta comunicazione di eventuali situazioni anomale

(FERPRESS) – Bergamo, 23 NOV – SACBO, Gestore aeroportuale di BGY, ha deciso di mettere a disposizione dell’utenza aeroportuale, e in particolare dei suoi operatori, uno strumento di segnalazione rapido, semplice e discreto per la pronta comunicazione di eventuali situazioni anomale. Ciò nella riaffermazione che la sicurezza è un bene comune a cui tutti noi possiamo contribuire.

L’applicazione 1SAFE permette di comunicare in tempo reale al personale Security comportamenti sospetti o irrispettosi affinché questi evitino di degenerare ed inficiare la regolarità delle operazioni e ripercuotersi sull’incolumità delle persone.

1SAFE può essere scaricata gratuitamente su ogni tipo di smartphone e utilizzata all’interno dell’ambiente aeroportuale e in tutti i comuni che hanno deciso di adottarla. In particolare, all’interno del nostro terminal, l’utilizzatore ha la facoltà di segnalare, tra le altre cose, la presenza di persone o veicoli sospetti, bagagli abbandonati e comportamenti aggressivi o molesti da parte di passeggeri.

Sono state prese in esame le situazioni di particolare e possibile criticità, con cui il personale aeroportuale deve confrontarsi quotidianamente. La scelta di affidarsi a un sistema come 1SAFE nasce dalla sensibilità verso un elemento imprescindibile per chi opera in un ambiente come quello aeroportuale: lo spirito collaborativo. Crediamo infatti che sia proprio grazie alla cooperazione di ognuno di noi che una macchina articolata come l’aeroporto possa succedere al perseguimento di un obiettivo comune: la miglior esperienza aeroportuale, tanto per i viaggiatori quanto per gli operatori.

Il 2021 è stato proclamato dall’OACI (Organizzazione internazionale dell’aviazione civile) l’anno della Security culture, iniziativa volta alla promozione dei principi e delle buone pratiche che, se messe in atto a livello comunitario, possono contribuire alla prevenzione di atti illeciti connessi al trasporto aereo che potrebbero ledere ai nostri passeggeri, ai nostri colleghi e al nostro lavoro.

E’ solo l’inizio di un percorso di coinvolgimento e collaborazione destinato a essere valorizzato nel suo significato e nei principi di attuazione, così come a diventare prassi consolidata nella consapevolezza della partecipazione nei rispettivi ruoli.

Condividere rappresenta un modo di prendersi cura degli altri e di sé stessi. Facciamolo tramite una semplice azione: segnalare per partecipare alla Sicurezza di tutti.

Pubblicato da COM il: 23/11/2021 h 10:08 - Riproduzione riservata