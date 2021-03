SACBO: nuovo varco doganale nell’area sud-est del sedime aeroportuale in Comune di Grassobbio

(FERPRESS) – Milano, 1 MAR – All’aeroporto di Milano Bergamo è attivo da oggi il nuovo varco 1 doganale, pedonale e carraio, collocato nell’area sud-est del sedime aeroportuale nell’ultimo tratto della via Orio al Serio, in Comune di Grassobbio, dove ha sede la palazzina degli uffici direzionali SACBO.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it