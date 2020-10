SACBO: accolta la proposta del Consiglio di Amministrazione di non procedere alla distribuzione dei dividendi

(FERPRESS) – Bergamo, 19 OTT – L’assemblea degli azionisti di SACBO, riunita nella sede degli uffici direzionali a

Grassobbio, alla presenza di tutti i soci, preso atto dello scenario operativo ed economico venutosi a determinare sul trasporto aereo a partire dal mese di marzo 2020, conseguente alla pandemia di Covid-19 a livello mondiale, ha accolto la proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 settembre 2020 di non procedere alla distribuzione dei dividendi e deciso di accantonare l’utile di esercizio 2019 (pari a Euro 14.849.675,05) al

fondo di riserva straordinaria.

