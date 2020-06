Ryanair riprende i collegamenti da e per Verona e Venezia con 28 rotte

(FERPRESS) – Verona, 22 GIU – Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Italia, oggi 22 giugno, ha annunciato la ripresa dei collegamenti da e per gli aeroporti di Verona e Venezia.

L’operativo da e per l’aeroporto di Verona include in tutto 6 rotte: oggi riparte il volo su Palermo, mentre saranno riattivati a luglio le altre 5 rotte su Cagliari, Brindisi, Londra-Stansted, Dublino e Birmingham.*

