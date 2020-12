Ryanair annuncia una nuova base a Treviso. 2 aeromobili basati, investimento di $ 200 milioni e 18 nuove rotte

(FERPRESS) – Treviso, 4 DIC – Ryanair ha lanciato oggi (4 dicembre) la sua nuova base a Treviso, che aprirà il 30 marzo 2021, con 2 aeromobili basati – un investimento di $ 200 milioni – e 45 rotte che collegheranno Treviso sia a livello nazionale, sia a livello internazionale con oltre 20 Paesi in tutta Europa.

