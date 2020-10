Ryanair aggiungerà nuova rotta che collegherà Trieste con Palermo. Sarà attiva dal 1° dicembre

(FERPRESS) – Palermo, 20 OTT – Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Italia, ha annunciato oggi (20 ottobre) che aggiungerà 1 nuova rotta nazionale che collegherà Trieste con Palermo. Sarà attiva dal 1° dicembre con 2 frequenze settimanali, nell’ambito dell’operativo Ryanair per l’inverno 2020.

I clienti italiani di Ryanair possono ora prenotare una vacanza sul territorio nazionale fino a marzo 2021, volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i propri clienti e l’equipaggio.

Per festeggiare, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli €9.99, per viaggi dal 1 dicembre fino alla fine di febbraio 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 22 ottobre, solo sul sito web Ryanair.com.

L’operativo invernale da e per l’aeroporto di Trieste include: Bari, Cagliari, Catania, Napoli, Palermo e Londra Stansted.*

Jason Mc Guinnes, Direttore commerciale di Ryanair, ha dichiarato:“Siamo lieti di annunciare 1 nuova rotta nazionale in Italia, operativa a partire dal 1° dicembre 2020. L’Italia è uno dei maggiori mercati di Ryanair e vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica, la connettività regionale e il turismo in tutto il Paese.

I clienti italiani di Ryanair possono ora prenotare una vacanza sul territorio nazionale fino a marzo 2021 beneficiando questa nuova rotta, con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i suoi clienti e l’equipaggio.

Per festeggiare, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli €9.99, per viaggi dal 1 dicembre fino alla fine di febbraio 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di giovedì 22 ottobre. Poiché queste incredibili tariffe basse andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perderle”.

Marco Consalvo, Amministratore Delegato di Trieste Airport, ha commentato: “É strategico, in questo particolare periodo per il traporto aereo, sviluppare il mercato domestico: questa nuova rotta amplierà ulteriormente il portafoglio di destinazioni domestiche servite da Trieste Airport: Ryanair collegherà da questa stagione invernale, oltre a Palermo, le città di Napoli, Bari, Catania e Cagliari.

Siamo fortemente convinti del potenziale di questo collegamento, che potrà progressivamente incrementare i flussi tra la nostra regione e la Sicilia.”

Pubblicato da COM il: 20/10/2020 h 16:39 - Riproduzione riservata