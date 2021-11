Russia: la smart card Troika sarà estesa in più città nella regione di Rostov

(FERPRESS) – Roma, 17 NOV – Secondo il Dipartimento dei trasporti di Mosca, la smart card Troika sarà testata in diverse altre città della regione di Rostov, come Novocherkassk, Shakhty, Azov e Volgodonsk. L’accordo di cooperazione con la regione di Rostov è stato firmato alla Transport Week-2021, il forum sui trasporti si è tenuto a Mosca. Secondo il Dipartimento, è previsto il lancio della carta Troika in tutta la regione nel 2022.

Pubblicato da AB il: 17/11/2021 h 13:07 - Riproduzione riservata