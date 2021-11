Russia: Mosca inizierà a testare innovativi caricabatterie per autobus elettrici

(FERPRESS) – Roma, 11 NOV -Il 13 novembre Mosca inizierà a testare nuovi caricabatterie per autobus elettrici. Insieme al Centro di ricerca statale FSUE NAMI, il Dipartimento dei trasporti e dello sviluppo delle infrastrutture stradali di Mosca ha lanciato questo progetto pilota con l’installazione di una stazione di ricarica innovativa con pantografo a discesa presso l’operatore di trasporto pubblico di superficie urbano consociato Mosgortrans. A questo proposito, due bus elettrici sono stati dotati di speciali rotaie di contatto che si adattano alla nuova infrastruttura di ricarica.

