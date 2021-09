Russia: Mosca completa tre nuove stazioni della Big Circle Line per un bacino di 90mila cittadini

(FERPRESS) – Roma, 13 SET – Il Moscow City Day, Mosca ha annunciato la fine della costruzione di tre nuove stazioni della Big Circle Line e ha lanciato un treno di prova lungo la nuova sezione da Mnyovniki alle stazioni di Davydkovo. In base ai risultati delle prove, la sezione sarà migliorata; i sistemi e i dispositivi di ingegneria stanno per essere adattati.

Il lancio della nuova sezione (stazioni di Terekhovo, Kuntsevskaya e Davydkovo) migliorerà il servizio di trasporto di oltre 700 000 abitanti della città.

