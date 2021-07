Russia: Mosca aggiorna il materiale rotabile di metro e tram. Mezzi più moderni e adatti a tutti i passeggeri

(FERPRESS) – Mosca, 28 LUG – Il Dipartimento dei trasporti di Mosca riferisce che tutti i 40 tram a sezione singola prodotti da PC Transport Systems sono stati consegnati al deposito di Krasnopresnenskoe (responsabile del nord e nord-ovest di Mosca). I tram di nuova generazione sono adattati per passeggeri a mobilità ridotta e sono dotati di climatizzazione, porte USB e TYPE-C e schermi multimediali.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it