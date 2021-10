Russia: Liksutov annuncia l’avvio della sperimentazione del servizio Face Pay sulla metro di Mosca

(FERPRESS) – Roma, 7 OTT – Il vicesindaco per i trasporti Maksim Liksutov ha rilasciato un’intervista al quotidiano russo Vedomosti e ha presentato in dettaglio le nuove tecnologie che verranno utilizzate nei trasporti di Mosca. Maksim Liksutov ha annunciato che il 15 ottobre la metropolitana di Mosca lancerà il servizio Face Pay per tutti i passeggeri in tutte le stazioni della metropolitana. Il servizio Face Pay è l’unico sistema al mondo che utilizza il riconoscimento facciale per il pagamento delle tariffe. Al test di Face Pay partecipano 15 000 membri del focus group e 65 000 dipendenti della metropolitana. Ogni postazione è dotata di almeno un varco con servizio Face Pay e il numero di tali varchi aumenterà se necessario.

