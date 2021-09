Russia: la tecnologia Face Pay è in fase di test su 9 linee della metropolitana di Mosca

(FERPRESS) – Roma, 14 SET – Il test Face Pay della metropolitana di Mosca è stato esteso ad altre cinque linee della rete. Ora il collaudo dei pagamenti con riconoscimento facciale con l’ausilio delle telecamere sui tornelli avviene su nove linee della metropolitana. Lo riferisce l’Assessorato ai Trasporti della città. Si amplia anche il focus group.

Si precisa che il collaudo viene effettuato sulle linee 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8a e 9.

