Russia: la SberTroika sarà lanciata a San Pietroburgo e in altre città russe nel 2022

(FERPRESS) – Roma, 19 NOV – Secondo il Dipartimento dei trasporti di Mosca, nel 2022 il sistema di pagamento SberTroika di Mosca per tutti i mezzi di trasporto pubblico sarà disponibile a San Pietroburgo e in diverse città della regione di Rostov. Inoltre, è stata discussa la possibilità di introdurre un sistema di biglietto unico nella Repubblica del Bashkortostan.

