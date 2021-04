Russia: la metropolitana di Mosca unica al mondo a fornire power bank per i passeggeri a bassa mobilità

(FERPRESS) – Roma, 28 APR – Dall’aprile 2021 il Centro per la mobilità dei passeggeri della metropolitana di Mosca fornisce power bank gratuiti per i passeggeri a bassa mobilità per ricaricare i loro gadget durante il viaggio. Secondo il dipartimento dei trasporti della città, si tratta di un servizio unico al mondo. Il Passenger Mobility Center è operativo nella metropolitana dal 2013, fornendo ai passeggeri a bassa mobilità supporto sulle infrastrutture della metropolitana, MCC e MCD. Da novembre 2020 il Centro opera anche su tram e autobus. Nel marzo 2021, il Centro ha ricevuto il Premio Communitas per l’Eccellenza nella Responsabilità Sociale d’Impresa. Più di 1 milione di passeggeri hanno già utilizzato il servizio.

