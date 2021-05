Russia: la metropolitana di Mosca testerà la tecnologia 5G con nuovi servizi per i passeggeri

(FERPRESS) – Roma, 27 MAG – La metropolitana di Mosca testerà la rete 5G. Lo riferisce il Dipartimento dei trasporti della città. La rete di nuova generazione consentirà all’operatore di trasporto di lanciare nuovi servizi per i passeggeri, ad esempio assistenti robotici, e applicare le tecnologie AR. Tra i vantaggi che il 5G potrebbe portare, l’autorità cita una maggiore velocità di trasmissione dati, una minore latenza e una connessione di alta qualità.

