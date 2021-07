Russia: la metro di Mosca riduce l’attesa per l’acquisto dei biglietti con le tecnologie contactless

(FERPRESS) – Roma, 21 LUG – La metropolitana di Mosca ha ridotto le code per i biglietti di 3,3 volte in 10 anni, riferisce il Dipartimento dei trasporti della città. Ora, il tempo medio trascorso in linea ammonta a 1,5 minuti rispetto ai 5 minuti del 2010. Il motivo principale è la crescente popolarità dei pagamenti contactless e remoti.

Mosca è il leader mondiale nel numero di modalità di pagamento delle tariffe. Lavoriamo costantemente per migliorare il sistema di biglietteria, aggiornare le attrezzature, lanciare nuovi servizi nell’app mobile della metropolitana di Mosca. Di conseguenza, è aumentato il numero di pagamenti delle tariffe contactless e a distanza.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 21/7/2021 h 12:22 - Riproduzione riservata