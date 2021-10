Russia: l’83% dei passeggeri ha ricominciato a viaggiare sulla metropolitana di Mosca

(FERPRESS) – Roma, 8 OTT – Secondo il Dipartimento dei trasporti di Mosca, l’utenza della metropolitana di Mosca ha recuperato l’83% delle cifre pre-pandemia.

La metropolitana di Mosca è entrata tra i primi tre sistemi metropolitani al mondo in termini di ripresa del numero di viaggi dopo la pandemia. Ora questa cifra è dell’83%. Solo Hong Kong e Shenzhen sono davanti a noi. Il sindaco di Mosca presta particolare attenzione a garantire che ogni viaggio sia sicuro. Pertanto, continuiamo a fare di tutto per questo e chiediamo ai passeggeri solo una cosa: non togliersi le maschere durante il viaggio, ha affermato il vicesindaco di Mosca per i trasporti, Maksim Liksutov.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da AB il: 8/10/2021 h 14:35 - Riproduzione riservata