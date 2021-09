Russia: inaugurata la quarta stazione ferroviaria sulla Moscow Central Diameter D4

(FERPRESS) – Roma, 23 SET – Mosca si prepara al lancio di una nuova linea metropolitana fuori terra prevista per il 2023. Il 3 settembre è stata inaugurata la moderna stazione ferroviaria suburbana Aprelevka dopo la ricostruzione della Moscow Central Diameter (MCD) D4. Non molto tempo fa era una vecchia stazione senza condizioni di comfort. Si tratta di uno dei più grandi progetti di trasporto al mondo, l’MCD, ed è in fase di attuazione nella capitale della Russia. Riferendosi al tasso di sviluppo del trasporto ferroviario, Mosca occupa una delle posizioni di primo piano nel mondo. Anche durante i mesi estivi e durante le vacanze il trasporto ferroviario è popolare tra i cittadini di Mosca, i residenti della regione di Mosca e gli ospiti della città.

