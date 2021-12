Russia: in arrivo nuovi tram a tre sezioni a Mosca nel 2022

(FERPRESS) – Roma, 17 DIC – Secondo il dipartimento dei trasporti di Mosca, il prossimo anno la flotta di trasporto pubblico della città sarà ampliata con 43 tram a tre sezioni.

I tram saranno messi in funzione su quattro linee nel Distretto Amministrativo Nord e nel Distretto Amministrativo Nord-Occidentale di Mosca, vale a dire le linee 6, 15, 30 e 31.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it