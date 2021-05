Russia: i biglietti delle Ferrovie centrali di Mosca si pagano anche con le carte di credito contactless

(FERPRESS) – Roma, 26 MAG – Mosca ha avviato la fase di test finale del pagamento con carta di credito contactless che durerà fino al 7 giugno. In precedenza, i passeggeri potevano utilizzare le carte solo per acquistare un biglietto o una carta di viaggio “Troika”. Ora, grazie alle nuove tecnologie, basta appoggiare la propria carta di credito al tornello per accedere ai binari contrassegnati con appositi adesivi.

Pubblicato da AB il: 26/5/2021 h 17:14 - Riproduzione riservata