Russia: Asaul (vicepresidente UITP), quasi il 90% dei moscoviti soddisfatto del trasporto pubblico di superficie

(FERPRESS) – Roma, 18 NOV – Quasi il 90% dei passeggeri è soddisfatto del lavoro del trasporto pubblico di superficie a Mosca, ha affermato il direttore generale dell’impresa unitaria statale “Mosgortrans” Nikolai Asaul alla riunione dell’Assemblea Eurasia dell’UITP a Mosca durante la settimana dei trasporti 2021. CEO di “Mosgortrans” Nikolai Asaul è stato anche eletto presidente della Divisione Eurasia e vicepresidente dell’UITP.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Durante gli ultimi tre studi di monitoraggio il livello di soddisfazione per la qualità del trasporto pubblico di superficie a Mosca ha raggiunto un livello costantemente elevato. La maggior parte degli intervistati è soddisfatta del lavoro degli autobus e degli autobus elettrici in generale. Circa il 90% degli intervistati ha notato la novità del trasporto, la pulizia accanto al veicolo e le informazioni sonore, nonché il lavoro dei validatori. Oltre l’80% degli intervistati ha valutato la comodità del trasporto e la sua velocità. Con il ritorno del clima fresco, è aumentata anche la soddisfazione per il regime di temperatura nel trasporto urbano terrestre: oltre l’85% dei passeggeri è soddisfatto del lavoro di climatizzazione negli autobus e negli autobus elettrici.

“Prestiamo sempre attenzione all’opinione pubblica e alla processione delle richieste dei passeggeri. Oggi sempre più moscoviti apprezzano molto la pulizia, la comodità e la velocità degli autobus e degli autobus elettrici. Al giorno d’oggi più dei 2/3 dei moscoviti tendono a scegliere i mezzi pubblici anziché le auto. Ciò significa che i passeggeri si fidano del trasporto di Mosca e considerano gli autobus e gli autobus elettrici una degna alternativa all’auto personale”, ha affermato Nikolai Asaul, direttore generale di SUE Mosgortrans, presidente della Divisione Eurasia di UITP.

Pubblicato da AB il: 18/11/2021 h 10:21 - Riproduzione riservata