RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile aderisce ad ALIS

(FERPRESS) – Roma, 15 DIC – “Siamo lieti di annunciare un nuovo importante ingresso in ALIS, che continua ad ampliare la compagine associativa aggiungendo ulteriori tasselli fondamentali per rappresentare sempre più e a 360 gradi l’intera filiera del trasporto e della logistica. Diamo infatti il benvenuto in ALIS a RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., che fa parte di RSM International, una delle maggiori organizzazioni al mondo presenti in oltre 120 Paesi e specializzate in revisione e organizzazione contabile, consulenza fiscale-societaria e nell’ambito del Business Advisory”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 15/12/2021 h 13:06 - Riproduzione riservata