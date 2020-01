E. Romagna: scade il 10 febbraio il bando “Interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci”

(FERPRESS) – Bologna,13 GEN – Incentivare gli interventi per il trasporto ferroviario e fluviomarittimo delle merci: è l’obiettivo di un nuovo bando della Regione Emilia Romagna che anche nel 2019 ha notificato la misura di Aiuto di Stato all’Unione Europea e ha ottenuto la relativa autorizzazione.

