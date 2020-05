E. Romagna: a Porto Garibaldi parte cantiere per liberare il Porto canale dalla sabbia

(FERPRESS) – Bologna, 27 MAG – Apre oggi il maxi-cantiere che libererà il porto canale di Porto Garibaldi, nel ferrarese, da 95 mila metri cubi di sabbia. Un investimento complessivo di 870 mila euro, di cui 400 mila euro di fondi regionali e 470 mila stanziati dal Comune di Comacchio, con un duplice obiettivo: ristabilire la sicurezza della navigazione nel porto canale e sistemare, con la sabbia estratta, le spiagge dei Lidi ferraresi.

