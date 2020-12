Roma Termini 1950-2020, genesi ed evoluzione di una stazione capitale

(FERPRESS) – Roma, 17 DIC – Roma Termini, 1950. La “nuova Stazione Termini” di Roma ha sostituito il precedente edificio progettato dall’Ing. Salvatore Bianchi, costruito nel 1863 con stilemi ottocenteschi ed orientaleggianti, attraverso lo sventramento del quartiere Esquilino (e delle sue residenze di campagna), individuato per la preesistenza degli impianti ferroviari dello Stato Pontificio, le particolari condizioni pianeggianti nonché le riserve idriche a beneficio della trazione a vapore.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it