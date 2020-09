Roma: terminato l’affitto dei 18 bus Cialone Tour. Scelta a suo tempo criticata ma ritenuta necessaria dal Campidoglio

(FERPRESS) – Roma, 2 SET – L’affitto ad Atac dei bus bianchi della CialoneTour, iniziato nel mese di febbraio 2019, è terminato per le 8 vetture “VDL Citea” e per le 10 vetture “IvecoUrbanway”. Restano invece in servizio i 20 bus corti modello “Mobi City”, probabilmente con una proroga del contratto, per scongiurare l’interruzione del servizio sulle linee che non possono essere servite con vetture standard da 12 metri di lunghezza, a partire da quella che serve l’ospedale pediatrico del Bambino Gesù. La scelta del contratto d’affitto, così come di quello di 50 bus reperiti in Israele (questa poi abortita per problemi di certificazione) era stata a suo tempo fortemente criticata dalle opposizioni nell’assemblea capitolina.

Con tutta probabilità gli ultimi 20 “Mobi City” ancora in circolazione termineranno il servizio non appena inizieranno ad essere consegnati i 30 bus da 8 metri acquistati in autofinanziamento da Atac con una gara che attualmente è in fase di aggiudicazione provvisoria. L’indiscrezione è del blog romano Odissea quotidiana.

Pubblicato da AAR il: 2/9/2020 h 10:35 - Riproduzione riservata