Roma: sul trasporto scolastico prosegue il confronto tra Roma Servizi per la Mobilità, Atac, scuole, sindacati, studenti

(FERPRESS) – Roma, 19 FEB – Sul trasporto scolastico prosegue il confronto tra Roma Servizi per la Mobilità, Atac, gli istituti, le organizzazioni sindacali e i rappresentanti degli studenti. Questa mattina la riunione on line – alla quale hanno partecipato anche il presidente e amministratore delegato di Roma Servizi per la Mobilità, Stefano Brinchi, e l’amministratore unico di Atac, Giovanni Mottura – ha ribadito l’utilità del tavolo di confronto che ha già consentito diversi interventi migliorativi sulla rete di superficie.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 19/2/2021 h 14:15 - Riproduzione riservata