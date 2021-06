Roma Smart City 2030, al via in Campidoglio tavoli tematici con imprese. Obiettivo Expo

(FERPRESS) – Roma, 18 GIU – Hanno preso il via in Campidoglio i tavoli tematici con le imprese nell’ambito di Roma Smart City 2030. Approvato il piano a marzo, e dopo l’incontro del 25 maggio scorso all’Auditorium – in cui la sindaca Virginia Raggi ha accolto i vertici di alcune delle più importanti aziende italiane, alla presenza del ministro degli Esteri Luigi Di Maio – ieri si sono ritrovati in Sala della Protomoteca numerosi manager di quelle stesse imprese, per proseguire il confronto sulla visione della città e sui progetti di sviluppo nei prossimi dieci anni, avendo come obiettivo l’Expo 2030.

Pubblicato da COM il: 18/6/2021 h 16:54 - Riproduzione riservata