Roma: sindacati su Atac, in questi giorni nulla di nuovo su orari lavoratori

(FERPRESS) – Roma, 10 MAR -“Il chilometraggio previsto dal contratto di servizio e le strategie aziendali sono previsti da tempo. L’orario dei dipendenti è stato oggetto di specifici accordi, e sui tempi accessori è recepito il Ccnl di riferimento”

“Quanto uscito in questi giorni sulla stampa, riguardo alle variazioni orarie che dovranno effettuare i lavoratori Atac, non ci risulta tale: non c’è nessuna protesta sindacale da parte nostra, né ci risultano nuove proposte aziendali in merito”.

10/3/2021